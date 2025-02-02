Мандарины – символ новогодних праздников, но для некоторых людей они могут стать источником проблем со здоровьем. Врачи предупреждают: не всем стоит увлекаться этими яркими цитрусовыми. Кому же лучше отказаться от мандаринов или хотя бы ограничить их употребление?

В первую очередь, осторожность следует проявить тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Как пояснила терапевт Сабина Дельманова из Видновской клинической больницы, мандарины могут усугубить состояние при гастрите, язве, колите, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем. Дело в том, что эти фрукты повышают кислотность желудочного сока, что может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Еще одна группа риска – аллергики. Мандарины, как и другие цитрусовые, являются сильным аллергеном. Употребление этих фруктов может вызвать кожные высыпания, зуд и другие неприятные реакции. Особенно осторожными нужно быть родителям: детям до года мандарины вообще противопоказаны.

Эндокринолог Зухра Павлова обращает внимание и на другие возможные последствия. Мандариновый сок, несмотря на свою пользу, может негативно влиять на зубную эмаль, постепенно разрушая её. После употребления цитрусовых врачи рекомендуют сразу почистить зубы или хотя бы прополоскать рот. Кроме того, мандарины могут вызывать вздутие живота и усиливать аппетит, что особенно важно учитывать людям, следящим за своим весом.

Не стоит забывать и о высоком содержании сахара в этих фруктах. Хотя мандарины считаются полезным десертом, их чрезмерное употребление может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Врачи советуют наслаждаться мандаринами в меру, особенно если у вас есть хронические заболевания или склонность к аллергии.