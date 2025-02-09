Древние обитатели Европы, жившие более 15 тысяч лет назад, возможно, были вынуждены прибегнуть к крайним мерам, чтобы выжить в суровых условиях ледникового периода. Новое исследование, опубликованное в журнале *Scientific Reports*, раскрывает шокирующие подробности о мадленской культуре, которая населяла Западную Европу. Ученые обнаружили, что эти древние люди не только охотились на диких животных, но и практиковали каннибализм.

Исследователи из международной команды изучили останки, найденные на стоянках мадленцев. Кости, которые долгое время не удавалось идентифицировать, оказались человеческими. Анализ показал, что они были обработаны таким образом, что их первоначальный вид стал неузнаваемым. Ученые пришли к выводу, что мадленцы разделывали тела своих сородичей, чтобы добыть костный мозг — ценный источник питательных веществ.

Причины такого поведения, по мнению специалистов, кроются в экстремальных условиях, с которыми столкнулись древние люди. Ледниковый период, который привел к исчезновению мадленской культуры, мог вынудить их искать альтернативные источники пищи. Однако исследователи не исключают, что каннибализм мог иметь и ритуальное значение, связанное с их верованиями или традициями.

Это открытие добавляет новые штрихи к пониманию жизни древних людей, демонстрируя, как тяжелые климатические условия могли влиять на их поведение. Ранее ученые уже находили свидетельства необычных практик у предков человека, но каннибализм мадленцев стал одним из самых ярких примеров адаптации к вызовам природы.