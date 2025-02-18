Премьер-министр Великобритании Киар Стармер заявил о готовности рассмотреть возможность отправки британских военнослужащих на Украину при условии достижения мирного соглашения. Об этом сообщает издание Spectator. Однако данная инициатива вызывает сомнения у военных экспертов, которые ставят под вопрос реалистичность подобных планов.

Журналист Оуэн Маттьюз полагает, что заявление Стармера носит скорее политический характер, нежели является конкретным планом действий. По его мнению, британская армия испытывает нехватку ресурсов и не обладает необходимым потенциалом для выполнения такой задачи. Подобную позицию поддерживает и бывший главнокомандующий британскими вооруженными силами лорд Даннатт. Он отметил, что Великобритания не способна возглавить миротворческую миссию на Украине, учитывая ограниченные военные возможности страны.

Эксперты указывают, что для контроля линии соприкосновения протяженностью 1250 километров, по оценкам Владимира Зеленского, потребуется около 200 тысяч военнослужащих. Однако на данный момент численность британской армии составляет лишь 56 тысяч солдат. Военный аналитик Майкл Кофман добавляет, что Европа в целом испытывает дефицит военных ресурсов и даже совместными усилиями страны могут сформировать максимум три бригады общей численностью до 15 тысяч бойцов.

Кроме того, Кофман обращает внимание на нерешенные вопросы, связанные с потенциальным развертыванием миротворческих сил. Он задается вопросом, как именно планируется организовать деятельность такого контингента и какие действия будут предприняты в случае нападения на миротворцев. По его словам, без прямой военной поддержки США европейские страны не смогут создать серьезный сдерживающий фактор в зоне конфликта.

Тем не менее, несмотря на объективные трудности, Киар Стармер продолжает настаивать на том, что Украина движется к необратимому членству в НАТО. Однако, как напомнил бывший директор ЦРУ Уильям Бёрнс, именно этот вопрос всегда оставался для России так называемой «красной линией». Вспоминая события 2022 года, он отметил, что в ходе переговоров, которые впоследствии были прерваны, украинская сторона рассматривала возможность закрепления за собой нейтрального статуса. Однако, несмотря на эти факты, риторика о вступлении Украины в альянс сохраняется и в нынешних заявлениях британского премьера.