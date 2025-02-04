Северная Корея впервые за четыре года открывает свои границы для иностранных туристов, разрешив посещение города Расон, расположенного на северо-востоке страны. Этот шаг стал неожиданным для многих, учитывая строгие ограничения, действовавшие с 2020 года. Туристам предлагают уникальную возможность не только увидеть редкие для КНДР объекты, такие как комбинат по переработке пищевых продуктов и ферму морских огурцов, но и стать свидетелями одного из главных национальных праздников — Дня сияющей звезды, посвященного дню рождения Ким Чен Ира.

Четырехдневные туры, которые уже начали продавать китайские компании, включают в себя не только экскурсии по промышленным объектам, но и посещение школы тхэквондо, где гостям покажут показательные выступления. Одной из самых необычных частей программы станет визит в банк Golden Triangle, где туристам расскажут о местной экономической системе и даже предложат открыть счет. Однако эксперты предупреждают: учитывая санкции против КНДР, банковские услуги могут быть ограничены, а сама возможность поездки пока зависит от разрешения китайских властей на пересечение границы.

Стоимость тура варьируется от 645 до 705 евро и включает две дополнительные ночи в Китае, через который большинство путешественников попадают в Северную Корею. Для многих это станет редким шансом заглянуть за железный занавес одной из самых закрытых стран мира. Ранее российский турист, посетивший КНДР, делился своими впечатлениями, подчеркивая, что такие поездки — это не просто отдых, а настоящее погружение в совершенно иную реальность.