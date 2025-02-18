Российские военные нанесли удар по одному из объектов киевских формирований, используя ракету неизвестного типа. Кадры, полученные с системы наведения, были опубликованы в Telegram-канале «Тройка». Авторы записи назвали применённое вооружение уникальным, однако подробности о характеристиках ракеты не раскрыли.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что российская армия располагает новыми видами вооружения, которые успешно применяются для уничтожения различных целей, включая самоходные артиллерийские установки. Эксперты предполагали, что речь может идти о новых моделях управляемых ракет, способных поражать объекты на значительном удалении.

Осенью прошлого года стало известно о модернизации лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР), также известной как «Изделие 305». Это вооружение используется экипажами ударных вертолётов Ка-52М и Ми-28Н/НМ. В ходе проведённой модернизации ракета получила улучшенные характеристики дальности, что позволяет поражать цели на ещё большем расстоянии.

На данный момент остаётся неизвестным, была ли в последней атаке задействована именно эта ракета или речь идёт о совершенно новом образце вооружения. Специалисты не исключают, что российские разработчики продолжают совершенствовать существующие системы и внедрять новые решения, способные эффективно уничтожать вражескую технику и укреплённые позиции.