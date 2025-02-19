До ЕГЭ осталось всего 3 месяца. Кажется, что времени слишком мало. Но педагоги Онлайн-школы №1 знают, как использовать его с умом.

Не паникуем, а выстраиваем эффективную стратегию. В статье узнаем, как лучше распределить нагрузку. Какие ошибки совершают выпускники. И из чего состоит успешная система по подготовке к экзаменам.

Ошибки, которые совершают все

Эти промахи ученики допускают из года в год:

1. Зубрёжка в последний момент. Учить всё за неделю до экзамена — плохая идея. Информация не запоминается. Огромный объём знаний смешивается в массу. А стресс снижает продуктивность.

2. Отсутствие плана. Без чёткого расписания подготовка становится хаотичной. От этого теряются причинно-следственные связи, которые важно понимать в любом предмете.

3. Теория без практики. Такой метод — работа впустую. Без решения заданий запомнить материал сложно.

4. Страх ошибок. Учёные доказали, что ошибки помогают людям лучше усвоить знания. Почему? В работе над ошибками ученик ещё раз повторяет вопрос и ответ на него. Кроме того, мозг лучше запоминает ту информацию, которая затрагивает нас эмоционально. Поэтому воспоминание об ошибке оставит яркий след в сознании, пусть и негативный.

5. Паника и стресс. Чем больше волнения, тем хуже концентрация. Сниженная внимательность порождает ошибки. А те вызывают ещё больший стресс. Это порочный круг, который важно разорвать.

Как же готовиться к ЕГЭ правильно?

С чего начать?

1. Оцените уровень знаний. Пройдите пробный тест по каждому предмету. Так вы определите, какие предметы и темы требуют особого внимания.

2. Составьте план подготовки:

– разбейте все темы на недели;

– определите дни для повторения и тестирования;

– чередуйте предметы, чтобы не перегружать мозг;

– оставьте время на отдых.

3. Важно создать удобное рабочее место. Уберите отвлекающие предметы. И подготовьте всё необходимое: учебники, тетради, ноутбук. Хорошее освещение и комфортный стул тоже играют роль.

Теория + практика = успех

Не зацикливайтесь на теории. После изучения темы сразу закрепите знания на практике. Например:

задания из прошлых лет;

разбор ошибок;

разные форматы заданий (не только в формате ЕГЭ), чтобы лучше понять тему.

Используйте разные ресурсы

Чем разнообразнее подготовка, тем лучше запоминается информация:

Основную информацию берём из учебников и пособий для ЕГЭ.

Для визуализации подойдут видеоуроки. Они доступны в профильных группах по подготовкам в соцсетях и на каналах видеохостингов. В сообществах с материалами по ЕГЭ ищем таблицы, схемы и прочий визуал, который облегчает запоминание.

За индивидуальной помощью обращаемся к учителям и репетиторам.

Повторяйте материал

Без повторения знания быстро забываются. Помогут:

карточки с терминами и формулами;

конспекты с основными идеями;

ментальные карты систем и правил с исключениями;

чек-листы для самопроверки;

пробные тесты по расписанию;

приложения, которые ежедневно уведомляют пользователя о новых заданиях;

интервальное повторение по графику: первое повторение через 24 часа, второе — через неделю, третье — через 16 дней, четвёртое — через 35 дней.

Можно ли подготовиться к экзаменам дистанционно?

Конечно! Онлайн-школа №1 предлагает качественную подготовку к ЕГЭ для учеников школы. Уроки ведут преподаватели со стажем не менее 5 лет. А все занятия можно пересмотреть в записи. Кроме того:

ученик Онлайн-школы №1 получает аттестат государственного образца , который не отличается от обычных школьных, так как выдается соответствующей аккредитованной школой;

доступ к библиотеке и всем материалам открыт 24/7 ;

регулярные занятия для подготовки к ЕГЭ по базовым предметам — бесплатно ;

ученики получают поддержку кураторов.

Подготовка в удобном темпе снижает напряжение. А поддержка педагогов только укрепляет уверенность выпускников в своих силах.

Как успеть всё и не паниковать?

Чтобы избежать стресса, следуйте простым правилам:

1. Планируйте отдых. Делайте перерывы. Внесите в график ежедневные прогулки.

2. Питайтесь правильно. Мозгу нужны витамины и минералы. Поэтому дома всегда должны быть овощи, фрукты и полезные снеки: орехи, ягоды, отруби, пюре, домашние батончики.

3. Высыпайтесь. Не менее 7–8 часов в сутки. Без сна информация не усваивается.

4. Поддерживайте себя и верьте в свои силы. Экзамен — всего лишь этап, который скоро пройдёт. А чтобы он прошёл успешно, нужно учиться, отдыхать и правильно питаться.

ЕГЭ — это вызов не только для учеников, но и для их родителей. Только при правильной подготовке он будет преодолимым. Главное — составить план, использовать разные методы, регулярно повторять материал и поддерживать психологическое состояние. А Онлайн-школа №1 станет вашим верным помощником. Подайте заявку на бесплатную неделю обучения уже сейчас!