До ЕГЭ осталось всего 3 месяца. Кажется, что времени слишком мало. Но педагоги Онлайн-школы №1 знают, как использовать его с умом.
Не паникуем, а выстраиваем эффективную стратегию. В статье узнаем, как лучше распределить нагрузку. Какие ошибки совершают выпускники. И из чего состоит успешная система по подготовке к экзаменам.
Ошибки, которые совершают все
Эти промахи ученики допускают из года в год:
1. Зубрёжка в последний момент. Учить всё за неделю до экзамена — плохая идея. Информация не запоминается. Огромный объём знаний смешивается в массу. А стресс снижает продуктивность.
2. Отсутствие плана. Без чёткого расписания подготовка становится хаотичной. От этого теряются причинно-следственные связи, которые важно понимать в любом предмете.
3. Теория без практики. Такой метод — работа впустую. Без решения заданий запомнить материал сложно.
4. Страх ошибок. Учёные доказали, что ошибки помогают людям лучше усвоить знания. Почему? В работе над ошибками ученик ещё раз повторяет вопрос и ответ на него. Кроме того, мозг лучше запоминает ту информацию, которая затрагивает нас эмоционально. Поэтому воспоминание об ошибке оставит яркий след в сознании, пусть и негативный.
5. Паника и стресс. Чем больше волнения, тем хуже концентрация. Сниженная внимательность порождает ошибки. А те вызывают ещё больший стресс. Это порочный круг, который важно разорвать.
Как же готовиться к ЕГЭ правильно?
С чего начать?
1. Оцените уровень знаний. Пройдите пробный тест по каждому предмету. Так вы определите, какие предметы и темы требуют особого внимания.
2. Составьте план подготовки:
– разбейте все темы на недели;
– определите дни для повторения и тестирования;
– чередуйте предметы, чтобы не перегружать мозг;
– оставьте время на отдых.
3. Важно создать удобное рабочее место. Уберите отвлекающие предметы. И подготовьте всё необходимое: учебники, тетради, ноутбук. Хорошее освещение и комфортный стул тоже играют роль.
Теория + практика = успех
Не зацикливайтесь на теории. После изучения темы сразу закрепите знания на практике. Например:
задания из прошлых лет;
разбор ошибок;
разные форматы заданий (не только в формате ЕГЭ), чтобы лучше понять тему.
Используйте разные ресурсы
Чем разнообразнее подготовка, тем лучше запоминается информация:
Основную информацию берём из учебников и пособий для ЕГЭ.
Для визуализации подойдут видеоуроки. Они доступны в профильных группах по подготовкам в соцсетях и на каналах видеохостингов. В сообществах с материалами по ЕГЭ ищем таблицы, схемы и прочий визуал, который облегчает запоминание.
За индивидуальной помощью обращаемся к учителям и репетиторам.
Повторяйте материал
Без повторения знания быстро забываются. Помогут:
карточки с терминами и формулами;
конспекты с основными идеями;
ментальные карты систем и правил с исключениями;
чек-листы для самопроверки;
пробные тесты по расписанию;
приложения, которые ежедневно уведомляют пользователя о новых заданиях;
интервальное повторение по графику: первое повторение через 24 часа, второе — через неделю, третье — через 16 дней, четвёртое — через 35 дней.
Можно ли подготовиться к экзаменам дистанционно?
Конечно! Онлайн-школа №1 предлагает качественную подготовку к ЕГЭ для учеников школы. Уроки ведут преподаватели со стажем не менее 5 лет. А все занятия можно пересмотреть в записи. Кроме того:
ученик Онлайн-школы №1 получает аттестат государственного образца, который не отличается от обычных школьных, так как выдается соответствующей аккредитованной школой;
доступ к библиотеке и всем материалам открыт 24/7;
регулярные занятия для подготовки к ЕГЭ по базовым предметам — бесплатно;
ученики получают поддержку кураторов.
Подготовка в удобном темпе снижает напряжение. А поддержка педагогов только укрепляет уверенность выпускников в своих силах.
Как успеть всё и не паниковать?
Чтобы избежать стресса, следуйте простым правилам:
1. Планируйте отдых. Делайте перерывы. Внесите в график ежедневные прогулки.
2. Питайтесь правильно. Мозгу нужны витамины и минералы. Поэтому дома всегда должны быть овощи, фрукты и полезные снеки: орехи, ягоды, отруби, пюре, домашние батончики.
3. Высыпайтесь. Не менее 7–8 часов в сутки. Без сна информация не усваивается.
4. Поддерживайте себя и верьте в свои силы. Экзамен — всего лишь этап, который скоро пройдёт. А чтобы он прошёл успешно, нужно учиться, отдыхать и правильно питаться.
ЕГЭ — это вызов не только для учеников, но и для их родителей. Только при правильной подготовке он будет преодолимым. Главное — составить план, использовать разные методы, регулярно повторять материал и поддерживать психологическое состояние. А Онлайн-школа №1 станет вашим верным помощником. Подайте заявку на бесплатную неделю обучения уже сейчас!