В Нижегородской области продолжается работа по привлечению медицинских специалистов, а также повышению уровня их доходов. Согласно данным регионального министерства здравоохранения, средняя заработная плата врачей в 2024 году составляет 96 тысяч рублей. Эти показатели связаны с мерами поддержки, направленными на стимулирование работы медицинских сотрудников и привлечение новых специалистов в отрасль. Об этом сообщает Newsroom24.

Одним из ключевых инструментов остаются единовременные выплаты для врачей и среднего медицинского персонала. В текущем году благодаря таким мерам в больницы и поликлиники региона уже пришли работать 117 врачей и 151 медсестра. Врачи востребованных специальностей получили по 1 миллиону рублей, а медсестры — по 500 тысяч рублей. Эти выплаты призваны не только компенсировать недостаток кадров, но и повысить престиж работы в сфере здравоохранения.

Помимо разовых выплат, для поддержки медицинского персонала действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За время их существования в Нижегородской области удалось привлечь 976 специалистов, что стало важным шагом в решении кадрового вопроса, особенно в сельской местности и небольших населенных пунктах. Эти программы позволяют врачам и фельдшерам, согласившимся работать в сельской местности, получить значительные финансовые компенсации.

Дополнительно в регионе предусмотрены различные компенсационные выплаты для медицинских работников. Поддержка оказывается и будущим специалистам: студенты, обучающиеся по целевому направлению в Приволжском медицинском университете, ежегодно получают выплаты в размере 20 тысяч рублей. Это дополнительная мера стимулирования, позволяющая обеспечить приток молодых кадров в медицинские учреждения области.