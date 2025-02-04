Роботизированная платформа T7 от американской компании L3Harris получила мощное обновление, которое может изменить правила игры на поле боя. Оснащенная передовыми системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), она теперь способна подавлять вражескую связь, радары и электронные сигналы на значительных расстояниях, обеспечивая защиту военных подразделений. Последние испытания на учениях армии США подтвердили её эффективность: робот успешно нейтрализовал малые беспилотники, продемонстрировав высокую точность и возможность дистанционного управления.

Одной из ключевых особенностей новой системы является её гибкость. Операторы могут активировать и деактивировать РЭБ по мере необходимости, что снижает риск обнаружения. Кроме того, робот способен быстро менять позицию, что делает его ещё более неуловимым для противника. Но на этом возможности T7 не заканчиваются. Платформа также может поднимать сбитые беспилотники или запускать малые БПЛА с помощью манипулятора, что значительно расширяет её функционал.

На ежегодном эксперименте Vanguard 2024 компания L3Harris представила ещё одну инновацию — интегрированную систему CORVUS-RAVEN, которая была успешно установлена на T7. Эта система доказала свою эффективность, обнаружив и нейтрализовав малые БПЛА. Интеграция заняла всего шесть недель, что подчеркивает гибкость и адаптивность платформы. Возможность дистанционного управления РЭБ минимизирует риски для персонала, позволяя вести электронную борьбу на безопасном расстоянии.

Эти разработки особенно актуальны в свете современных конфликтов, таких как война на Украине, где защита от дистанционного поражения и выживаемость мобильных сил становятся критически важными. Однако не стоит забывать, что и другие страны не стоят на месте. Например, российские военные уже получают дрон «Вандал», который, по заявлениям, невидим для систем РЭБ. Это подчеркивает, что гонка вооружений в области электронной борьбы продолжает набирать обороты.

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