Великобритания планирует масштабное перевооружение своих вооруженных сил. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в Лондоне. По его словам, реформы затронут структуру управления, систему финансирования и процесс закупки вооружений. Основной целью изменений является повышение эффективности армии в условиях новых глобальных угроз.

Министр отметил, что в ближайшее время будут упразднены дублирующие должности, а также пересмотрены и сокращены бюрократические процедуры. В частности, предполагается внедрить единую систему финансирования закупок вооружений. Новый «инвестиционный бюджет» придет на смену восьми разрозненным бюджетным структурам, которые ранее усложняли процесс снабжения армии.

По словам Хили, ответственность за реализацию этой программы возложена на начальника штаба обороны адмирала Тони Радакина, заместителя министра обороны, который курирует финансовую политику ведомства, а также нового директора по вопросам национального вооружения. Именно эти лица будут контролировать использование 20 миллиардов фунтов стерлингов (25,2 миллиарда долларов), выделенных на перевооружение и пополнение национальных арсеналов.

Министр подчеркнул, что реформы в военной сфере окажут положительное влияние на экономику страны, став одним из факторов её роста. По его словам, благодаря оптимизации расходов налогоплательщики смогут сэкономить около 10 миллиардов фунтов стерлингов (12,6 миллиарда долларов) в течение ближайшего десятилетия.

Важной частью преобразований станет расширение полномочий адмирала Радакина. Ему будут подчиняться руководители штабов всех видов вооруженных сил Великобритании. Помимо этого, адмирал возглавит Центр военной стратегии — структуру, которая займется планированием военных операций, контролем расходования бюджетных средств и разработкой новых направлений в военной политике государства.

Джон Хили отметил, что эти меры продиктованы изменениями в мировой обстановке. По его словам, наступила «новая эпоха угроз», требующая быстрой адаптации оборонных структур. Министр выразил уверенность, что принятые в ближайшие недели решения окажут влияние не только на исход конфликта на Украине, но и на всю систему международной безопасности в долгосрочной перспективе.