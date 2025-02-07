Несмотря на сложную международную обстановку, многие страны продолжают радушно принимать российских туристов. По словам эксперта в сфере туризма Арсения Симонова, во многих популярных направлениях россияне чувствуют себя комфортно, а местные жители относятся к ним с теплотой и дружелюбием. Пишет АБН24.

Одним из самых востребованных направлений для отдыха остается Испания. Эта страна давно пользуется популярностью у россиян, а испанцы, в свою очередь, всегда рады гостям из России. Особенно теплый прием можно встретить в Барселоне, Мадриде, на побережье Коста-Брава и Коста-дель-Соль.

Еще одной страной, где российских путешественников встречают с улыбкой, является Таиланд. Тайцы известны своим гостеприимством, а русский язык в туристических районах здесь уже не редкость. Многие местные жители изучили его, чтобы наладить контакт с туристами. Бангкок, Пхукет, Паттайя и Самуи — популярные точки притяжения, где россияне чувствуют себя комфортно и могут рассчитывать на радушное отношение.

Не меньшую симпатию к туристам из России проявляют в Италии. Особенно это ощущается в небольших городках и регионах, где туристов из России воспринимают как желанных гостей. В Риме, Милане, Венеции, Флоренции и на побережье Амальфи россияне часто чувствуют себя как дома.

Популярностью среди туристов из России пользуется и Грузия. Несмотря на сложные периоды в отношениях двух стран, местные жители продолжают радушно встречать гостей. Грузинское гостеприимство известно во всем мире: здесь туристов часто приглашают в гости, угощают национальными блюдами и с удовольствием рассказывают о местных традициях.

Кипр также остается одной из стран, где россияне традиционно чувствуют себя комфортно. Дружелюбная атмосфера, знакомая кухня и теплое море привлекают отдыхающих, а местные жители проявляют искреннее гостеприимство.

Но, пожалуй, самая открытая для россиян страна — это Турция. На популярных курортах Анталийского побережья местные жители давно привыкли к потоку туристов из России. Многие турки выучили русский язык, а отельный сервис здесь давно адаптирован под запросы российских путешественников.