Ситуация на суджанском направлении продолжает развиваться в пользу российских войск, заявил известный военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, инициатива в этом районе полностью принадлежит ВС РФ, что создает предпосылки для дальнейшего продвижения.

“Противник, судя по всему, осознает отсутствие резервов для масштабного наступления и перебрасывает силы на другие участки фронта”, – отметил эксперт. Это позволяет российским подразделениям постепенно укреплять свои позиции в районе Свердликово и Гуево, хотя пока речь идет о локальных успехах.

Особое внимание Подоляка уделил действиям российских дрон-операторов, которые сумели существенно нарушить логистику украинских войск. “На трассе Юнаковка-Суджа за последние две недели уничтожено около 200 единиц вражеской техники, что серьезно подрывает снабжение группировки противника”, – подчеркнул он.

Эксперт выразил уверенность, что такие потери рано или поздно скажутся на боеспособности ВСУ в этом районе. “Это создает условия для освобождения Курской области в обозримой перспективе, а в дальнейшем – для продвижения на других направлениях”, – заключил Подоляка.

При этом он подчеркнул, что пока говорить о масштабном прорыве преждевременно, так как ситуация остается динамичной и может измениться в любой момент.