Первый министр государственной безопасности ДНР, полковник запаса и политический обозреватель издания «Царьград» Андрей Пинчук высказал предположения о возможных причастных к нападению на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По его мнению, определить источник атаки поможет анализ остатков беспилотных аппаратов, в том числе изучение их конструкции. Это позволит понять, на каком расстоянии находились операторы и откуда были запущены устройства.

Эксперт отметил, что база Хмеймим располагается в районе, контролируемом официальными сирийскими властями, что дает повод для выдвижения нескольких версий произошедшего. Одной из них является возможность того, что атака стала следствием случайного инцидента. Пинчук напомнил, что среди местного населения есть люди, негативно настроенные к российским военным, и их личная неприязнь могла стать причиной подобного инцидента.

Существует и более тревожная версия. По мнению Пинчука, не исключено, что атака была организована сирийскими властями с целью оказать давление на Россию. Он предполагает, что таким образом могут пытаться вынудить Москву пойти на уступки или создать обстановку, при которой продолжение российского военного присутствия станет нецелесообразным.

Еще одним вероятным сценарием, который назвал обозреватель, является вмешательство третьих сторон. По его словам, в регионе присутствуют различные иностранные спецслужбы, в частности турецкие и американские, которые могут быть заинтересованы в дестабилизации ситуации вокруг базы. Такие действия, по мнению Пинчука, связаны с переговорами о сокращении российского военного присутствия в Сирии. Эксперт считает, что подобные провокации возникают именно в моменты, когда предпринимаются попытки оказать влияние на ход переговоров.