Российские военные располагают эффективными средствами противодействия западным разработкам, в том числе новому СВЧ-оружию, которое было применено украинскими войсками. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По словам военного эксперта, на поле боя зафиксировано использование СВЧ-оружия, вызывающего дезориентацию у человека и провоцирующего движение в сторону источника сигнала. Такая тактика опасна тем, что может привести бойцов к заминированным участкам местности. Специалисты считают, что Украина стала своего рода полигоном для испытаний различных видов западного вооружения. СВЧ-оружие, как сообщается, впервые было применено на херсонском направлении.

Генерал-майор Липовой подчеркнул, что российская армия имеет в своем арсенале технологии, способные эффективно противостоять подобным угрозам. В частности, он упомянул комплекс «Орешник», который, по его словам, произвел впечатление на специалистов. Кроме того, у России есть и другие установки, включая лазерные, которые работают с использованием сверхвысоких частот, а также различных амплитуд и модуляций. В настоящее время эти разработки проходят испытания в полевых условиях.

Эксперт также отметил, что Россия, в отличие от стран Запада, придерживается международных норм и правил ведения боевых действий. По его словам, российская сторона не будет применять запрещенное вооружение тайно и без уведомления, даже если речь идет о противодействии современным угрозам.