Вооруженные силы Украины, несмотря на переброску войск и техники к границам Брянской и Курской областей, не смогут добиться успеха в попытках прорвать российскую оборону. Такое мнение в беседе с корреспондентом aif.ru выразил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам специалиста, украинская сторона направляет силы в Шосткинский район Сумской области, который граничит с Брянской и Курской областями. Ранее об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Однако, как утверждает Дандыкин, подобные действия не принесут ВСУ желаемого результата, так как российская сторона сделала необходимые выводы после событий на Курской земле в августе 2024 года.

Эксперт отметил, что в приграничных районах установлена постоянная система наблюдения за передвижениями противника, регулярно наносятся удары по выявленным позициям, а также активно работают пограничные подразделения. Для пресечения возможных попыток проникновения сформированы специальные отряды «Барсы», которые ведут поиск диверсионных групп и их пособников.

Дандыкин подчеркнул, что российские войска надежно прикрывают границу, используя широкий спектр огневых средств поражения. Он выразил уверенность, что любая попытка украинской армии прорвать оборонительные рубежи закончится для них неудачей. По его словам, у ВСУ больше нет тех возможностей, которые были ранее под Курском, а в случае новой атаки украинские силы столкнутся с серьезным сопротивлением.

Эксперт также отметил, что переброска войск на границу с Брянской и Курской областями, по всей видимости, связана с желанием продолжить диверсионную деятельность в приграничных районах. Однако, исходя из имеющихся данных, эта тактика не приведет к существенным изменениям в текущей обстановке.