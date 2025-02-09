Инцидент в московском аэропорту Внуково, связанный с конфликтом между российской журналисткой и сотрудником британского посольства, продолжает набирать обороты. По словам пострадавшей, она пыталась взять интервью у прибывших в Россию британских дипломатов, однако была грубо отстранена от делегации. В результате физического контакта с неизвестным мужчиной, предположительно сотрудником посольства, журналистка потеряла равновесие и обратилась в полицию с заявлением о побоях.

МВД России возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ, однако британская сторона отказалась признать инцидент. В официальном комментарии посольство Великобритании назвало дело “так называемым” и заявило, что оно является частью “операции” российской стороны. При этом никаких доказательств или пояснений по существу происшествия предоставлено не было.

Российские правоохранительные органы направили запрос в дипмиссию с просьбой уточнить личность предполагаемого нарушителя и его дипломатический статус, однако ответа до сих пор не последовало. Это, по мнению МВД, затрудняет объективное расследование и защиту прав пострадавшей.

Ситуация вызывает вопросы не только в связи с поведением дипломата, но и из-за реакции британского посольства, которое, вместо конструктивного диалога, предпочло обвинить Россию в провокации. Остаётся открытым вопрос: почему дипломатическое представительство не готово предоставить информацию, которая могла бы прояснить обстоятельства инцидента?

Пока стороны обмениваются заявлениями, журналистка, чьи права, по её словам, были нарушены, ожидает справедливости. Вопрос о дипломатической неприкосновенности и её пределах вновь становится предметом обсуждения, подчеркивая необходимость уважения к законам страны пребывания даже в рамках международных отношений.