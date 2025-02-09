Арктика становится “горячей точкой” планеты: климатические изменения в регионе достигли критической отметки. В 2024 году среднегодовые температуры здесь впервые превысили доиндустриальные значения на 1,5°C, что спровоцировало цепную реакцию экстремальных погодных явлений по всему миру. Однако, как показывает новое исследование, опубликованное в журнале *Science*, это лишь начало масштабных трансформаций.

Согласно данным, представленным международной группой ученых, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты. Если глобальные температуры к концу века поднимутся до 2,7°C выше доиндустриального уровня, как прогнозируется при текущих темпах выбросов парниковых газов, регион столкнется с катастрофическими последствиями.

“Мы наблюдаем беспрецедентные изменения, которые уже сейчас влияют на всю планету”, – отмечает Жюльен Строев, ведущий автор исследования и старший научный сотрудник Национального центра данных по снегу и льду. По его словам, при таком сценарии практически каждый день в Арктике будет теплее, чем самые жаркие дни доиндустриальной эпохи. Летом Арктический океан может полностью освобождаться ото льда на несколько месяцев, а площадь Гренландского ледяного щита, где температура превышает 0°C, увеличится в четыре раза.

Одним из самых тревожных прогнозов стало сокращение вечной мерзлоты. Ученые ожидают, что ее поверхностный слой уменьшится на 50% по сравнению с доиндустриальным периодом. Это не только ускорит высвобождение парниковых газов, но и повлияет на инфраструктуру и экосистемы региона.

“Арктика – это индикатор здоровья нашей планеты. То, что происходит здесь, отражается на всем мире”, – подчеркивает профессор Дирк Нотц из Гамбургского университета. Исследование, поддержанное рядом международных организаций, включая программу Canada 150 Research Chairs Program, стало еще одним тревожным сигналом для человечества. Ученые призывают к срочным действиям, чтобы избежать необратимых последствий для Арктики и всей планеты.