С приходом зимы многие из нас сталкиваются с опасностью переохлаждения. Но что такое переохлаждение и как его избежать? Об этом рассказал главный врач Тверской скорой помощи Максим Петрушин.

Переохлаждение – это не просто неприятное состояние, которое проходит после чашки горячего чая. Это серьезная угроза здоровью, которая может привести к хроническим заболеваниям и даже смерти. И не важно, что за окном – оттепель или мороз. Достаточно околонулевых температур, чтобы получить переохлаждение.

Так, что же такое переохлаждение? Есть два типа: общее и локальное. Общее переохлаждение происходит, когда человек длительное время находится на открытом воздухе и его организм теряет больше тепла, чем производит. Это крайне опасная ситуация, которая может закончиться гибелью пациента. Локальное переохлаждение – это переохлаждение отдельных частей тела, например, обветренных щек.

Но как же избежать переохлаждения? Профилактика – это ключ. Правильное планирование своего отдыха и быта может спасти много человеческих жизней. Нужно одеваться по погоде, носить обувь, которая не стесняет, и иметь несколько слоев одежды, между которыми будет прослойка воздуха, обладающая теплозащитными свойствами.

Если же случится беда и вы промокли или попали под воду, нужно как можно быстрее оказаться в теплом помещении, снять холодную одежду и убрать факторы, которые повышают теплоотдачу в окружающий мир. И ни в коем случае нельзя давать алкоголь – это не работает и может даже усугубить ситуацию.

Также стоит помнить, что переохлаждение может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни. Поэтому важно быть осторожным и принять меры профилактики, чтобы избежать этого опасного состояния.