Земля пережила рекордный год: температура выросла на 1,6 °C

Планета Земля пережила самый жаркий год в истории наблюдений. В 2024 году средняя температура на планете превысила критический порог в 1,5 °C, установленный Парижским соглашением.

Это означает, что мир стал еще жарче, чем когда-либо прежде, и это изменение уже начало оказывать катастрофическое влияние на экосистемы и человеческие сообщества.

По данным Службы ЕС по изменению климата Copernicus (C3S), средняя температура в 2024 году была на 1,6 °C выше доиндустриального уровня. Это скачок на 0,1 °C по сравнению с 2023 годом, который также был рекордно жарким годом. Такой уровень жары никогда не испытывали современные люди.

Экстремальные погодные условия, вызванные изменением климата, уже начали оказывать разрушительное влияние на жизни и средства к существованию людей по всему миру. Наводнения, ураганы, тайфуны и засухи – все это стало более частым и интенсивным из-за повышения температуры. Например, наводнения в Валенсии, ураганы в США, тайфуны на Филиппинах и засуха в Амазонке – все это было усугублено изменением климата.

Ученые предупреждают, что если мир не примет срочных мер по сокращению выбросов углерода и отказу от ископаемого топлива, ситуация будет только ухудшаться. Выбросы углерода за 2024 год достигли нового рекордного уровня, что означает, что пока нет никаких признаков отказа от ископаемого топлива, обещанного странами мира на конференции ООН по климату в Дубае в декабре 2023 года.

Мир находится на пути к катастрофическому глобальному потеплению на 2,7 °C к концу века. Чтобы предотвратить это, страны должны представить в ООН новые обязательства по сокращению выбросов в феврале. Однако вероятность удержания ниже 1,5 °C даже в долгосрочной перспективе кажется все более отдаленной. Выбросы ископаемого топлива должны сократиться на 45% к 2030 году, чтобы иметь шанс ограничить отопление до 1,5 °C.

В заключение, 2024 год стал самым жарким годом в истории наблюдений, и это изменение уже начало оказывать катастрофическое влияние на экосистемы и человеческие сообщества. Мир должен принять срочные меры по сокращению выбросов углерода и отказу от ископаемого топлива, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.