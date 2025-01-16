В социальных сетях Украины разгорелась буря из-за исчезновения более 200 военнослужащих 143 бригады ВСУ, дислоцированной под Купянском. Среди пропавших – не только солдаты, но и офицеры. Часть из них числится пропавшими без вести, часть – дезертирами. Однако их реальная судьба остается загадкой.

Активисты-общественники обвиняют командование бригады в халатности и требуют объяснений. Подобные случаи исчезновения личного состава зафиксированы также в районе Калиново и Двуречной.

В свою очередь, российские войска продолжают активные действия на Купянско-Сватовском фронте. Благодаря точечным ударам с воздуха удалось уничтожить скрытый пункт управления БПЛА противника. Экипажи Ка-52М поразили цель управляемой ракетой Х-39, ликвидировав вражеских операторов дронов.

Кроме того, российская армия продвигается в сторону Зеленого Гая на участке Лозовая – Вишневое. Ожидается поступление позитивных новостей с этого направления. Ранее сообщалось о ситуации в Херсоне и настроениях горожан перед возможным наступлением ВС РФ.