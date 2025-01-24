Специалисты Волгоградского областного кардиоцентра напомнили о важности регулярного контроля здоровья сердца. Одним из ключевых методов диагностики состояния сердечной мышцы остаётся электрокардиограмма (ЭКГ) — простой, но информативный способ, позволяющий оценить электрическую активность сердца.

ЭКГ фиксирует ритм и частоту сердечных сокращений, а также помогает выявить такие серьёзные нарушения, как аритмии, ишемия или признаки инфаркта. По словам кардиологов, исследование даёт возможность определить размеры камер сердца, а изменения в форме электрических сигналов могут указывать на наличие патологий.

Ещё одной важной функцией ЭКГ является возможность оценки электролитного баланса. Анализ данных позволяет выявить нарушения уровня таких важных элементов, как калий, что играет ключевую роль в работе сердечной мышцы.

Согласно установленным стандартам, прохождение ЭКГ обязательно перед оперативными вмешательствами, для всех кардиологических пациентов, беременных женщин (хотя бы раз за время вынашивания), а также спортсменов перед соревнованиями. Это исследование позволяет вовремя выявить возможные отклонения и снизить риски для здоровья.

Специалисты подчёркивают, что интерпретация результатов ЭКГ должна проводиться только врачом. Самостоятельно делать выводы или ставить диагнозы, основываясь на данных кардиограммы, категорически не рекомендуется.