Праздничные выходные – время для отдыха и веселья, но не стоит забывать о здоровье. Орловский нарколог Юрий Сезин предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя может иметь серьезные последствия для сердца.

Синдром праздничного сердца – это реальная угроза для тех, кто любит “отпраздновать” с помощью спиртного. Нарушения сердечного ритма, боль или давление в груди, одышка – все это может быть симптомами этого синдрома.

И если вы думаете, что это временная проблема, то ошибаетесь. Регулярное злоупотребление алкоголем действительно может закончиться остановкой сердца.

Так что, если вы планируете отмечать предстоящий праздник с друзьями и семьей, помните о совете нарколога: воздержитесь от алкоголя или, по крайней мере, пейте в меру. Ваше сердце будет вам благодарно.

Кстати, это не первый раз, когда врачи предупреждают об опасности чрезмерного употребления алкоголя во время праздников. Однако многие люди все равно игнорируют эти предупреждения, считая, что “один раз не повредит”. Но последствия могут быть серьезными, и лучше быть осторожным, чем потом сожалеть.