В России выявлена партия куриного мяса из Казахстана, заражённого опасными бактериями – листериями. Эти микроорганизмы могут вызывать тяжёлые заболевания у человека, включая менингит и энцефалит. Об опасности листериоза и способах защиты от него рассказала врач-инфекционист Екатерина Степанова. Пишет Телеканал 360.

Листерии – это бактерии, которые широко распространены в природе и могут проникать в продукты на разных стадиях производства и хранения. Особенно подвержены заражению непастеризованные молочные продукты, мясо и фарш, если они не прошли достаточную термическую обработку. Опасность этих бактерий в том, что они способны выживать даже в условиях охлаждения, продолжая размножаться в холодильном оборудовании, на перерабатывающих предприятиях и складах.

Как пояснила специалист, обычный человек не сможет самостоятельно определить наличие листерий в пище. Для этого требуются специализированные лабораторные исследования. На вкус, запах или внешний вид заражённое мясо ничем не отличается от безопасного. Единственный способ исключить риск – это тщательная термическая обработка. Бактерия погибает при температуре выше 70 градусов, но только при достаточной продолжительности приготовления.

Листериоз проявляется такими симптомами, как высокая температура, диарея, спутанность сознания и головные боли. В наиболее тяжёлых случаях болезнь приводит к поражению нервной системы, включая менингит и энцефалит. Особенно опасен листериоз для беременных женщин, так как инфекция способна передаваться плоду и вызывать тяжёлые осложнения.

Чтобы снизить риск заражения, врачи рекомендуют тщательно готовить мясные продукты, избегать употребления сырого или недостаточно термически обработанного фарша, а также соблюдать правила гигиены при разделке мяса.