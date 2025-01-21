Норовирус, известный своей высокой заразностью, продолжает оставаться одной из главных причин кишечных инфекций. Этот вирус, относящийся к семейству Caliciviridae, способен вызывать острые гастроэнтериты, поражая желудок и кишечник. Его особенность – устойчивость к внешним условиям, что делает его особенно опасным в закрытых пространствах, таких как больницы, круизные лайнеры или дома престарелых.

По словам Ольги Столяровой, врача-инфекциониста клиники “Будь здоров”, норовирус передаётся через заражённые продукты, воду, поверхности или при непосредственном контакте с инфицированным человеком. Хотя вспышки заболевания могут происходить в любое время года, пик активности вируса традиционно приходится на зимние месяцы.

Эксперт подчеркивает, что профилактика играет ключевую роль в борьбе с норовирусом. Регулярное мытьё рук, тщательная обработка продуктов и соблюдение санитарных норм в общественных местах помогут снизить риск заражения. Особенно важно быть внимательными в местах массового скопления людей, где вирус распространяется с молниеносной скоростью.