Врач Алла Ю. из Тюмени, работающая в одной из городских больниц, в своем откровенном интервью для «72.ru» рассказала о проблемах, с которыми она сталкивается, наблюдая за практиками некоторых частных клиник. По её словам, хотя частные медицинские учреждения предоставляют более высококачественное оборудование и комфорт, многие врачи этих клиник, к сожалению, часто используют сомнительные методы для получения дополнительной прибыли.

Алла Ю. отметила, что к ней каждый день обращаются пациенты, ранее прошедшие лечение в частных центрах. Причины, по которым люди выбирают такие клиники, разнообразны: это и желание попасть к конкретному специалисту, и стремление получить качественное обслуживание, а также мода на заботу о своем здоровье. Однако, по словам врача, в некоторых случаях частные клиники начинают использовать неэтичные методы, чтобы извлечь деньги из пациентов. В частности, это касается назначения ненужных процедур и анализов.

«Когда пациент обращается в частную клинику, он часто не осознает, что его могут накрутить на дополнительные процедуры, которые ему на самом деле не нужны. Я сталкиваюсь с пациентами, которым назначены десятки ненужных анализов, а они приходят к нам, в государственную больницу, и не понимают, почему им не выдают все эти направления», — рассказывает Алла Ю. Она подчеркивает, что в государственных больницах такие схемы невозможны из-за постоянных проверок, в то время как в частных клиниках врачи могут с легкостью назначать лишние исследования, не оправдывая их медицинскими показаниями.

Однако одним из самых опасных явлений, с которым сталкиваются пациенты частных клиник, является назначение лечения без должного обоснования. Кудри, фармакологические препараты и даже народные средства, вроде БАДов и «авторских» методов лечения, назначаются пациентам, даже если они не имеют научных доказательств своей эффективности. Это может не только привести к пустой трате денег, но и усугубить состояние здоровья пациента.

Среди самых распространенных и опасных практик — так называемые «межкабинетные назначения». Когда пациент обращается, например, к неврологу, а тот неожиданно отправляет его к гастроэнтерологу, который тоже находится в той же клинике. Порой в таких случаях врач получает процент с направления пациента к коллеге, превращая это в источник дополнительного дохода.

Особое внимание Алла Ю. уделяет распространению псевдодиагнозов. Слова вроде «повышенное внутричерепное давление», «загиб желчного пузыря» или «дырявый кишечник» — часто встречаются в рекомендациях, однако они могут быть установлены без должных исследований. Это не только способ запугать пациента, но и создать искусственные показания для назначения дорогих и часто неэффективных процедур.

Чтобы избежать попадания в такую ситуацию, врач советует тщательно проверять назначенные препараты и процедуры. Использование официальных клинических рекомендаций и проверенных источников поможет избежать ошибок. Например, следует помнить, что большинство препаратов, назначаемых без реальной необходимости, или те, которые не включены в рекомендации Минздрава, могут не только не помочь, но и навредить.

Одним из признаков хорошего специалиста является использование в своей практике только доказанных методов лечения, а также признание ограничений своих знаний и обращения за помощью к коллегам, если это необходимо. Алла Ю. также посоветовала не доверять слепо отзывам о врачах, оставленным на сторонних платформах, так как они могут быть как положительными, так и отрицательными из-за личных предпочтений или конкуренции.