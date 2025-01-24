Разбитый ртутный градусник представляет серьёзную опасность для здоровья человека. Даже небольшое количество ртути, оставшейся после неполной уборки, может стать источником длительного отравления организма. Как рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов в интервью NewsNN, испарения ртути при комнатной температуре практически не имеют запаха, но способны наносить серьёзный вред внутренним органам и системам.

При вдыхании паров ртуть быстро проникает в организм, поражая нервную систему, почки и печень. Даже крошечные капли, закатившиеся под мебель, в трещины или ковры, продолжают испаряться и загрязнять воздух. Длительное воздействие паров ртути может привести к хронической интоксикации, которая проявляется головными болями, повышенной утомляемостью, раздражительностью, проблемами с памятью, нарушениями сна и концентрации.

Особенно опасно длительное пребывание в непроветриваемом помещении, где находится ртуть. В таких случаях существует вероятность летального исхода. Для детей последствия могут быть ещё более серьёзными, включая повреждение внутренних органов и нарушение работы нервной системы.

Кутушов подчёркивает, что при разбитии градусника необходимо незамедлительно и правильно устранить последствия. Рекомендуется как можно быстрее собрать все видимые капли ртути, проветрить помещение и тщательно вымыть загрязнённую поверхность. Однако если есть подозрения на то, что ртуть попала в труднодоступные места или вы чувствуете ухудшение самочувствия, следует обратиться за профессиональной помощью.