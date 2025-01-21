Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента заявил, что страны, слепо следующие указаниям США, рискуют утратить свой суверенитет. По его словам, такая зависимость от внешнего влияния может привести к необратимым последствиям, сравнимым с ситуацией, когда люди, поддавшись модным тенденциям, меняют пол, а затем сталкиваются с необходимостью возвращаться к исходному состоянию.

Володин привёл в пример политику, которую США ранее активно продвигали в Европе, включая поддержку однополых браков и смены пола. Однако, как отметил спикер, сейчас в самих Штатах наблюдается обратная тенденция: президент Дональд Трамп подписал указ, признающий только два неизменных пола. «Вчера они навязывали одну политику, а сегодня говорят: “Возвращайте всё обратно”. Но что делать тем, кто уже сделал необратимый шаг?» — задался вопросом Володин.

Парламентарий провёл параллель между личным выбором человека и политической независимостью государства. По его мнению, страны, которые безоговорочно следуют за американскими идеями, рискуют потерять свою идентичность и суверенитет, подобно тому, как люди, изменившие пол, сталкиваются с невозможностью вернуть утраченное. «Суверенитет — это то, что нельзя терять, иначе последствия могут быть необратимыми», — подчеркнул он.