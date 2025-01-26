Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале поднял важный вопрос, касающийся будущего российского офицерства. По его мнению, в ближайшие несколько лет, даже после завершения специальной военной операции, Россия может столкнуться с серьезным кадровым дефицитом в рядах офицеров. Сладков обращает внимание на критическую ситуацию с недобором в военные училища и предлагает пересмотреть подход к подготовке будущих военных кадров.

Журналист отмечает, что недобор в военных учебных заведениях уже сейчас вызывает опасения. По его мнению, на фоне текущих вызовов необходимо создавать условия для привлечения молодых людей, готовых служить и защищать страну. «Нам нужны здоровые, физически крепкие и психически устойчивые молодые ребята, которые готовы учиться и воевать, — пишет Сладков. — И неважно, если у них есть тройка по литературе или химии. Главное — развивать их знания в тех областях, которые действительно необходимы в конфлкте».

Сладков предлагает обратить внимание на опыт подготовки младших офицеров, который может стать решением проблемы. Он утверждает, что курсы младших офицеров (КМО) уже доказали свою эффективность. Согласно его словам, пехотного, десантного или морского взводного, имеющего боевой опыт, можно подготовить за три месяца, а не за несколько лет, как это было ранее в командных училищах.

Кроме того, военкор подчеркивает, что практика переобучения бойцов с опытом может стать основой для формирования качественного и оперативного офицерского состава. Это особенно актуально в условиях, когда стране необходимо адаптироваться к новым вызовам и оперативно укреплять Вооруженные силы.

Сладков акцентирует внимание на том, что времени на долгие раздумья нет, и призывает начать работу по предотвращению кадрового кризиса уже сегодня. «Если мы не изменим подходы к подготовке офицеров, то через несколько лет столкнемся с реальной проблемой», — заключил он.