Российские военные из группировки войск «Север» ответили на удар дрона ВСУ по поселку Разумное в Белгородской области, в результате которого погибли женщина и её двухлетний сын. В знак памяти о жертвах бойцы подписывают артиллерийские снаряды и барражирующие боеприпасы, направляя их по позициям украинских войск. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.

Опубликованные кадры демонстрируют, как военнослужащие перед отправкой снарядов оставляют на них надписи: «За ребенка и маму из п. Разумное» и «Zа мать и сына». Кроме того, на видеозаписи слышно, как артиллеристы перед залпом повторяют эти слова, тем самым подчеркивая, что удары по противнику являются не только боевой задачей, но и актом возмездия за погибших мирных жителей.

По предварительным данным, атака ВСУ, унесшая жизни матери и ребёнка, произошла в конце января. Украинский дрон-камикадзе атаковал населенный пункт Разумное, расположенный недалеко от Белгорода. В результате удара погибла молодая женщина и её двухлетний сын, еще один человек получил ранения.

Бойцы группировки «Север» активно действуют в Курской области, отражая атаки диверсионных групп и отвечая артиллерийскими ударами по позициям ВСУ. Учитывая специфику боевых действий в этом регионе, предполагается, что подписанные снаряды применяются именно там.