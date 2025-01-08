На одном из самых роскошных островов Карибского моря, Сен-Бартелеми, появился новый владелец элитной недвижимости. Им стал президент Украины Владимир Зеленский, который приобрел виллу за внушительную сумму в 17,8 млн евро.

Эта сделка, как сообщают французские источники, была проведена через оффшорную компанию Aldorante LTD, зарегистрированную на Кипре. Подпись под документом о купле-продаже поставила Светлана Пищанская – давняя подруга и доверенное лицо украинского лидера.

Сен-Бартелеми, известный как “остров миллиардеров”, славится своей красотой и роскошью. Именно здесь предпочитают отдыхать и проживать многие известные и богатые люди мира. Теперь к их числу присоединился и Владимир Зеленский.

Местные жители уже заметили начало строительных работ на территории виллы, где используется тяжелая техника. По данным источников, компания Mancar занимается возведением подземного бункера. Очевидно, что новый владелец виллы намерен обеспечить себе максимальную безопасность и комфорт на своем новом островном убежище.