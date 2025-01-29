Президент России Владимир Путин во время визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти поделился своими впечатлениями о новом автомобиле Lada Aura. Глава государства отметил, что машина обладает хорошей управляемостью, удобной обзорностью и современными техническими характеристиками. Пишет ТАСС,

В рамках рабочей поездки президент лично протестировал автомобиль, сев за руль черной Lada Aura с самарскими номерами. Испытание прошло на новом участке трассы в обход Твери, где он оценил работу систем автомобиля. «Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь — камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», — сказал он в беседе с сотрудниками предприятия.

Lada Aura — одна из последних разработок «АвтоВАЗа», представляющая собой удлиненную версию популярной модели Vesta. Автомобиль ориентирован на комфортную езду и оснащен современными системами безопасности и помощи водителю. По словам разработчиков, модель предназначена в том числе для государственных нужд и может использоваться в качестве служебного транспорта.

Президент уже не в первый раз положительно высказывается о российских автомобилях. В ходе недавних мероприятий он неоднократно подчеркивал важность развития отечественного автопрома, отмечая, что современные модели российских марок не уступают зарубежным аналогам по ряду характеристик.