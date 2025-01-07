В канун Рождества Христова, которое отмечается Русской православной церковью 7 января, Роскосмос опубликовал уникальные снимки города Вифлеем, сделанные спутником “Ресурс-П”.

На фотографиях запечатлён город, где более двух тысяч лет назад, согласно христианской традиции, родился Иисус Христос.

В сообщении Роскосмоса говорится: “На снимке – город Рождества, Вифлеем. Первый храм на месте рождения Спасителя был построен в IV веке, и с тех пор богослужения здесь практически не прерывались”. Ведомство также поздравило верующих с праздником, подчеркнув его духовное значение.

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, символизирующий примирение человека с Богом. Согласно учению Церкви, рождение Иисуса в Вифлеемской пещере стало ключевым событием мировой истории, предзнаменовавшим искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы.