Волгоградская область готовится к значительным изменениям в сфере здравоохранения. Региональный закон «Об охране здоровья граждан», действующий с 2008 года, будет существенно доработан. Комитет по здравоохранению уже подготовил поправки, которые в ближайшее время рассмотрит областная Дума. После одобрения документ отправится на подпись губернатору.

Одним из ключевых нововведений станет передача полномочий по защите прав граждан в сфере охраны здоровья местным администрациям. Это означает, что исполнительные органы власти возьмут на себя ответственность за организацию и контроль медицинской помощи на местах. Кроме того, законопроект расширяет круг лиц, которые могут участвовать в оказании медицинских услуг. Теперь, помимо врачей, в этом процессе смогут быть задействованы и другие сотрудники медицинских организаций, если это предусмотрено их трудовыми обязанностями.

Изменения коснутся и классификации видов медицинской помощи. Понятие «неотложная помощь» исключается из раздела о первичной медико-санитарной помощи. Вместо этого вводится более детальная градация: первичная доврачебная, врачебная и специализированная помощь. При этом такие термины, как «скорая специализированная помощь» и «паллиативная помощь», будут упразднены.

Ещё одно важное изменение касается специализированной медицинской помощи. Ранее она оказывалась исключительно врачами-специалистами, но теперь этот пункт исключён из закона. Это связано с расширением полномочий медицинских работников, что позволит привлекать к оказанию помощи более широкий круг специалистов.

Финансовые аспекты также претерпят изменения. Теперь расходы на донорство органов, костного мозга и стволовых клеток для трансплантации будут покрываться не из бюджета медицинских организаций, а за счёт средств исполнительного органа, ответственного за охрану здоровья граждан. Аналогичные изменения коснутся и мер социальной поддержки медицинских работников — их реализация также перейдёт в ведение местных администраций.

Законопроект также приводит региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами. В частности, уточняются правила участия в оказании медицинской помощи сотрудников, не являющихся врачами, а также отменяются устаревшие перечни специалистов, которые ранее были обязательны для оказания первичной и специализированной помощи.