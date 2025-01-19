В селе Турминское Кайбицкого района в праздник Крещения Господня прошло торжественное всенощное бдение в Свято-Троицкой церкви. Богослужение возглавил протоиерей Николай Ермолаев, который провел главную службу для верующих.

Храм в этот день стал местом духовного единения для жителей не только Турминского, но и соседних населенных пунктов, включая прихожан из Чувашии. Особую атмосферу праздника подчеркнуло присутствие руководителя исполкома района Алексея Макарова, который поздравил всех собравшихся с Крещением.

Мероприятие стало важным событием для местной православной общины, объединившейся в молитве и праздничном настроении. Для многих верующих это стало возможностью не только приобщиться к традициям, но и укрепить духовные связи.

Фотографии с богослужения уже доступны в галерее, а самые актуальные новости региона можно найти в Telegram-канале Татмедиа.