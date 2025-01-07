Пророчества святого Аристоклия Московского, не раз подтверждавшиеся историей, продолжают вызывать интерес у верующих.

Согласно его предсказаниям, современная эпоха может быть названа временем “предантихриста”. Особенно это заметно в западных странах, где наблюдается отход от традиционных ценностей, угасание веры и отсутствие стремления к праведной жизни.

Однако Россия, по мнению старца, имеет возможность избежать этого пути, если её народ осознает свою ответственность и сделает выбор в сторону духовности.

Аристоклий подчеркивал, что Божий суд неизбежен, и ни одно государство, ни один человек не смогут его избежать. Ключевым фактором для спасения России он считал наличие праведников, чьё отсутствие может привести к тяжёлым последствиям для всех. Старец, предсказавший победу большевиков и другие значимые события, верил, что будущее страны зависит от духовного выбора её граждан.

Жизнь самого Аристоклия, в миру Алексея Амвросиева, была полна испытаний. Родившись в 1846 году в Оренбурге, он в раннем детстве потерял отца, а в десять лет после тяжёлой болезни оказался прикованным к инвалидной коляске. Чудесное исцеление произошло благодаря молитвам его матери, Матроны, обращённым к святителю Николаю Чудотворцу. В 17 лет мать исполнила обет и ушла в монастырь, а Алексей посвятил свою жизнь служению Богу.

После смерти жены в 1876 году он отправился на Афон, где стал монахом Русского Свято-Пантелеимонова монастыря, приняв имя Аристоклий. В монастыре он не только трудился, но и исцелял больных, а также делал пророчества, многие из которых позже сбылись. Скончался Аристоклий 6 сентября 1918 года, оставив после себя духовное наследие, которое продолжает вдохновлять верующих.