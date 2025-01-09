Вы представляете себе человека, который три десятилетия подряд питался исключительно фастфудом и газировкой? Это не просто страшная фантазия, а вполне реальная перспектива для тех, кто не задумывается о своем рационе. Компания Gouso, специализирующаяся на разработке рецептов здорового питания, решила наглядно продемонстрировать последствия такой диеты.

Встречайте Майкла – виртуального человека, созданного с помощью нейросети. Он представляет собой среднестатистического мужчину, который 30 лет подряд питался вредной едой. Результаты ужасающие: сутулые плечи, огромный живот, обвисшая грудь, лицо в прыщах, отекшие ноги с язвами и глаза с темными кругами под ними.

Но внешность – это только полбеды. Майкл страдает целым букетом заболеваний, связанных с избыточным весом. У него астма, депрессия и тревожность, ему тяжело спать, и он рискует развить диабет 2-го типа и болезни сердца, которые могут привести к сердечному приступу или инсульту.

Эксперты предупреждают, что такая картина может стать реальностью для многих людей, если они не изменят свои пищевые привычки. Ультраобработанные продукты, газированные напитки и фастфуд могут привести к ряду заболеваний, включая онкологию. Люди, которые преимущественно питаются такой едой, умирают раньше тех, кто придерживается более сбалансированной диеты.

Так что же делать? Врач общей практики доктор Хилари Джонс советует отказаться от тортов, печенья, выпечки, чипсов, напитков с сахаром, фастфуда и другой соленой, сладкой, жирной пищи. Вместо этого следует отдавать предпочтение свежим, богатым питательными веществами продуктам и готовить блюда с нуля. Только так можно сохранить свое здоровье и избежать страшных последствий, которые демонстрирует Майкл.