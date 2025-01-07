Всплеск заболеваемости метапневмовирусом человека (HMPV) в Китае вызывает тревогу, напоминая о начале пандемии COVID-19 пять лет назад. Однако эксперты утверждают, что ситуация кардинально отличается от предыдущих волн заболеваний.

Метапневмовирус человека не является новым вирусом – он был открыт еще в 2001 году, но исследования показывают, что он циркулирует среди людей как минимум 60 лет. В отличие от коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19, HMPV не представляет угрозы для большинства людей. Большинство из нас уже встречались с этим вирусом в детстве и развили иммунитет, поэтому повторные инфекции протекают мягко, как простуда.

Однако есть группы людей, которые более восприимчивы к серьезным осложнениям, таким как бронхит и пневмония. Это младенцы, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями лёгких. Именно поэтому важно не преуменьшать значение этой проблемы.

Власти Китая подтверждают увеличение заболеваемости HMPV, но уверяют, что угрозы для населения нет. В отличие от ситуации с коронавирусом, вирус уже изучен, и у многих людей есть иммунитет. Это означает, что мы имеем дело с более предсказуемым и контролируемым сценарием.

Доктор Ли Ховард, доцент педиатрии Медицинского центра Университета Вандербильта, отмечает, что HMPV не получил такого широкого внимания, как грипп, COVID-19 или РСВ. Однако это не означает, что мы должны игнорировать эту проблему. Наоборот, нам нужно продолжать мониторить ситуацию и принимать меры для защиты наиболее уязвимых групп населения.