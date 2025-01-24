Археологи из Норвежского университета науки и технологий обнаружили останки мужчины, которые, возможно, принадлежат человеку, описанному в Саге о Сверрисе — уникальном историческом произведении XII века. Сага рассказывает о короле Сверре Сигурдссоне и его борьбе за власть в период гражданских войн в Норвегии. Одно из её упоминаний касается нападения баглеров на крепость Сверресборг в 1197 году, где осаждающие войска бросили тело мертвого в колодец и засыпали его камнями. Пишет журнал iScience.

Колодец был впервые исследован в 1938 году, когда археологи обнаружили человеческий скелет на глубине семи метров. Однако раскопки были приостановлены из-за Второй мировой войны и оккупации территории немецкими войсками. В 2014 и 2016 годах группа археологов под руководством Анны Петерсен возобновила работы и частично эксгумировала останки. Мужчина, которому на момент смерти было около 30–40 лет, оказался сброшен в колодец в одном кожаном ботинке, а его левая рука и ступня отсутствовали. Череп показал следы тупой травмы и порезов, предположительно нанесённых перед смертью.

Радиоуглеродный анализ останков подтвердил их возраст — около 940 лет с погрешностью в 30 лет, что совпадает с временем, описанным в саге. Несмотря на плохую сохранность ДНК в костях, учёным удалось извлечь образец из зуба, что позволило узнать, что у мужчины были светло-каштановые волосы и голубые глаза. Исследование происхождения с помощью компании deCode Genetics показало, что он был родом из южной Норвегии, что стало неожиданностью, так как защитники крепости, биркебейнеры, обычно происходили из центральных регионов.

Сага о Сверрисе была написана исландским аббатом, близким к королю Сверре, и включает 182 стиха. Она описывает, как баглеры — противники Сверре, чьё название происходит от норвежского слова «епископский жезл», ворвались в замок через потайную дверь, пока биркебейнеры (их называли «березовые ноги» из-за использования бересты) обедали. Враг разграбил крепость, сжёг здания и, согласно тексту, сбросил тело мёртвого человека в колодец, чтобы унизить короля и, возможно, отравить воду.

Майкл Мартин, соавтор исследования, опубликованного в журнале iScience, заявил: «Мы никогда не сможем быть на 100% уверены, что останки принадлежат человеку из саги, но доказательства очень убедительны». Он добавил, что работа исследователей помогла дополнить историю деталями: «Человек, упомянутый в саге вскользь, теперь получил предысторию и описание».