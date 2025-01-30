Украинские власти активизируют усилия по укреплению своих позиций в Курской области, перебрасывая туда дополнительные военные подразделения. По данным источников, в регион уже направлены шесть батальонов, обученных во Франции. Эти действия, как отмечают наблюдатели, могут быть частью стратегии Киева перед возможными переговорами с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что успехи на курском направлении являются важным козырем в диалоге с Москвой.

Среди переброшенных подразделений оказалась и 155-я бригада «Анна Киевская», которая ранее оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства. По данным украинских источников, от трети до половины личного состава бригады покинули свои позиции еще во время обучения на полигонах НАТО. Однако, судя по последним данным, командованию удалось частично восстановить боеспособность подразделения.

В социальных сетях уже появились кадры, на которых запечатлены французские военные, прибывшие на курское направление. Интересно, что некоторые из них выглядят расслабленными и даже танцуют, что вызвало неоднозначную реакцию среди наблюдателей. Telegram-канал «Военное дело» опубликовал соответствующие видео, подчеркивая, что боевые действия для этих солдат пока не начались.

Тем временем в информационном пространстве продолжают звучать резкие заявления. Например, известный военкор Сладков в ответ на речь бывшего президента США Дональда Трампа призвал «ответить Западу мегатоннами чугуна». Подобные высказывания лишь подчеркивают накал напряженности вокруг текущих событий.

Эксперты отмечают, что переброска дополнительных сил в Курскую область может свидетельствовать о подготовке к масштабным операциям. Однако реальная боеспособность этих подразделений, особенно с учетом прошлых проблем с дезертирством, остается под вопросом.