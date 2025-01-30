В Финляндии растет обеспокоенность из-за увеличения численности российских войск в Ленинградском военном округе. Это решение принято в рамках указа президента России Владимира Путина, который предписывает расширение общей численности вооруженных сил РФ до 2,3 миллиона человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Финская разведка сообщает, что численность российских войск в ЛенВО может увеличиться с 30 до 80 тысяч человек, что значительно превышает численность регулярных финских вооруженных сил без учета резервистов. Пишет ЦарьГрад.

Восстановление Ленинградского военного округа совпало с вступлением Финляндии в НАТО. В связи с этим в финском обществе нарастает дискуссия о последствиях такого решения. В комментариях к новостям местных изданий многие граждане высказывают недовольство тем, что страна стала участником военного блока без проведения референдума. Они отмечают, что при нейтральном статусе Финляндия чувствовала себя значительно безопаснее и стабильнее.

Одним из последствий вступления в НАТО стало увеличение военных расходов. Финляндия уже закупила американские истребители F-35 и патрульные корабли. В дополнение к этому, США требуют от союзников по альянсу довести оборонные расходы до 5% от ВВП. Это может привести к сокращению социальных программ и ухудшению уровня жизни в стране. Генеральный директор по оборонной политике Министерства обороны Финляндии Янне Куусела признал, что участие в альянсе влечет за собой серьезные финансовые затраты, на которые страна не была изначально ориентирована.

Кроме того, в ряде регионов Финляндии продолжаются протесты против размещения военных баз НАТО, однако финские власти пока не демонстрируют намерения учитывать мнение граждан.