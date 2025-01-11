Молодое поколение сегодня сталкивается с непростой задачей – построить долгосрочные романтические отношения. И причина этому не в отсутствии желания или возможностей, а в том, как современные технологии влияют на наш мозг.

С детства зумеры привыкают к легкому доступу к удовольствиям. Одним кликом мы можем заказать еду, посмотреть любимый сериал или найти нового партнера. Это создает иллюзию, что все в жизни должно быть легко и быстро. Но в реальности отношения – это сложный и трудоемкий процесс.

Психотерапевт Марина Гринвальд объясняет, что проблема заключается в том, что быстрые эндорфины, которые мы получаем от технологий, вытесняют обычные эндорфины, которые мы получаем от реальных усилий. Например, вместо того, чтобы потратить время на выбор фильма и погрузиться в него, мы просто переключаемся между короткими видео.

Это приводит к тому, что молодые люди испытывают трудности в доверии, выборе между личными удобствами и нуждами партнера, и ощущают эмоциональный голод. Они часто боятся отдавать что-либо партнеру, сомневаются в деторождении и испытывают проблемы с самоидентификацией.

Так что же делать? Психотерапевт рекомендует искать способы получать эндорфины естественным путем. Например, вместо того, чтобы заказывать еду, можно приготовить ее самому. Вместо того, чтобы смотреть короткие видео, можно прочитать книгу или посмотреть фильм. И вместо того, чтобы искать партнера в приложении, можно попробовать познакомиться с кем-то в реальной жизни.

Конечно, это не значит, что технологии – это зло. Но важно помнить, что отношения – это не просто клик или свайп, а сложный и трудоемкий процесс, который требует усилий и времени. И если мы хотим построить долгосрочные романтические отношения, нам нужно быть готовыми к этому.