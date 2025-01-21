В Санкт-Петербурге начинается реализация масштабного проекта в сфере переработки вторичного сырья. Компания «Технологии низкотемпературного катализа» (ТНК) получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса на территории особой экономической зоны «Новоорловская». Инвестиции в проект превышают 2 млрд рублей, что свидетельствует о его значимости для региона и промышленности в целом.

Строительство будет вестись на участке площадью 1,6 га, где планируется возвести здание общей площадью 3,5 тыс. кв. метров. Разрешение, выданное Госстройнадзором Петербурга 20 января, действует до 2026 года. Это означает, что компания намерена завершить основные этапы строительства в ближайшие три года.

Проект ТНК направлен на переработку пластиковых отходов в углеводородную смесь, которая может использоваться в качестве топлива. Мощность предприятия составит 12,5 тыс. тонн сырья в год. Продукция будет поставляться предприятиям нефтехимической отрасли, что делает проект не только экологически значимым, но и экономически перспективным.

Интересно, что история проекта насчитывает несколько лет. Первоначально его запуск планировался на конец 2022 года, но сроки неоднократно переносились. В 2021 году экспертный совет ОЭЗ одобрил проект, а в мае 2023 года был утвержден архитектурно-градостроительный облик комплекса. В прошлом году также прошли общественные слушания по оценке воздействия предприятия на окружающую среду, что подчеркивает внимание к экологическим аспектам проекта.

Стоит отметить, что ТНК была основана в 2003 году, а её текущий генеральный директор, Андрей Панферов, ранее занимал руководящие посты в других промышленных компаниях. Разработкой проекта занимается «КБ высотных и подземных сооружений» («КБ ВиПС»), с которым Панферов также связан.

Несмотря на задержки, проект продолжает развиваться, а объем инвестиций увеличился с первоначальных 673,5 млн рублей до 2,2 млрд рублей. Это говорит о том, что компания намерена реализовать проект на высоком уровне, внедряя передовые технологии переработки отходов. Ожидается, что комплекс станет важным шагом в развитии экологически ориентированной промышленности в регионе.