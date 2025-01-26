В Башкирии туристы обнаружили необычный природный объект — водопад, отличающийся удивительной особенностью: зимой он переливается разноцветными оттенками. О находке сообщили в телеграм-канале «Айда, поехали!». Новый водопад, расположенный примерно в 60 километрах от известного водопада Гадельша, получил название Мансуровский.

Этот водопад, хоть и небольшой, привлекает внимание своей красотой, особенно в зимнее время. Замерзшая вода образует ледяную стену, переливающуюся оранжевыми, желтыми, зелеными и голубыми оттенками. По мнению исследователей, причиной необычных цветов может быть яшма, содержащаяся в местных породах. Этот минерал, как предполагается, придает воде характерный желтоватый оттенок, аналогично тому, как это происходит с водами Гадельши.

Летом Мансуровский водопад менее заметен и не столь привлекателен для туристов. Однако зимой он становится настоящей жемчужиной региона, собирая любителей природной красоты, которые делятся своими фотографиями в социальных сетях. Именно благодаря этим снимкам водопад начал набирать популярность среди путешественников.

Найти водопад непросто. Он расположен примерно в 2,5 километрах по прямой от деревни Мунасипово в Баймакском районе. Однако добраться до него самостоятельно довольно сложно, так как навигаторы не строят маршрут к этому месту. Опытные туристы рекомендуют заранее уточнять дорогу у местных жителей, чтобы избежать риска заблудиться в окрестностях.