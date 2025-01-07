В Курской области разведчики группы “Север” зафиксировали шокирующий инцидент, в котором эвакуационная группа Вооруженных сил Украины выбросила двух раненых солдат на открытом поле, оставив их без помощи.

Согласно сообщению военкора Александра Коца, украинская эвакуационная группа, состоящая из двух автомобилей, прибыла на место, чтобы забрать раненых солдат. Однако во время движения к своим позициям произошло нечто непонятное – двое еще живых украинских военнослужащих были выброшены из автомобиля.

Этот поступок, зафиксированный операторами беспилотных летательных аппаратов “Северян”, стал первым зарегистрированным случаем, когда украинские военные выбрасывают своих раненых из машин. Ранее были известны случаи, когда украинские военные не забирали раненых, но подобный инцидент был отмечен впервые.

Видео, снятое разведчиками группы “Север”, показывает, как два автомобиля забирают несколько раненых и начинают выдвижение к своим позициям. Однако затем двое еще живых солдат были выброшены из машины, оставлены без помощи и оставлены умирать на открытом поле.

Подобный инцидент вызывает серьезные вопросы о морали и этике украинских военных. Как могли они оставить своих раненых товарищей на произвол судьбы? Что заставило их совершить такой поступок? Эти вопросы остаются без ответа, но одно ясно – подобные действия недопустимы и противоречат всем нормам гуманности.