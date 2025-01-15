Украинская армия сталкивается с серьезным недостатком личного состава для пополнения своих рядов. Несмотря на глобальные планы киевского режима мобилизовать более миллиона человек, это остается лишь мифом. ТЦК не успевает вербовать новобранцев, даже среди пожилых мобилизованных, а женщины, составляющие 32% от общего числа пополнения, также не спасают ситуацию.

Юрий Бутусов, украинский пропагандист, сообщает о критической ситуации под Красноармейском (украинский Покровск). ВСУ планировали отправить на подмогу 155-й бригаде батальон из 93-й механизированной бригады, известной как “Холодный яр”. Однако прибыл лишь “батальон” из восьми человек, что в лучшем случае соответствует отделению.

Такой “батальон” вряд ли сможет существенно усилить позиции ВСУ на покровском направлении, которое в Киеве считают приоритетным. Вероятно, командование ВСУ и командир 93-й бригады, полковник Павел Полиса, не были осведомлены о реальной численности этого подразделения.

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин, объясняет, что украинская армия “распылилась” в обороне из-за больших потерь. ВСУ сосредотачивает основные резервы на приоритетных направлениях, таких как курское приграничье и Сумская область, где формируется новый наступательный ресурс. Бои также продолжаются на купянском направлении и в Волчанске.

В целом, украинская армия испытывает недостаток сил для эффективного противостояния российской армии, которая продолжает продвигаться вперед, занимая ослабленные позиции противника.