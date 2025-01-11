Казалось бы, безобидное действие, которое многие из нас совершали в детстве, а некоторые продолжают делать и во взрослом возрасте, может иметь весьма неприятные последствия. Речь идёт о ковырянии в носу, которое, как выяснилось, может привести к болезни Альцгеймера.

Австралийские учёные из Университета Гриффита провели исследование, в ходе которого они обнаружили связь между ковырянием в носу и развитием этого страшного заболевания. Всё началось с опытов на грызунах, в ходе которых учёные установили, что определённые бактерии могут проникать в головной мозг через обонятельный нерв.

Но как это связано с ковырянием в носу? Дело в том, что повреждение слизистых оболочек в носу может усилить патологический процесс, в результате чего в мозге начинают накапливаться бета-амилоиды – маркеры нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Учёные предупреждают, что полученные результаты применимы не только к грызунам, но и к человеку. Итак, что же делать, чтобы обезопасить себя? Во-первых, стоит отказаться от ковыряния в носу. Во-вторых, даже удаление волос в этой части тела может быть опасным. Лучше быть осторожным и бережно относиться к своему здоровью.

Всё это звучит довольно страшно, но не стоит паниковать. Просто нужно быть более внимательным к своему здоровью и избегать действий, которые могут привести к неприятным последствиям. В конце концов, профилактика всегда лучше лечения.