Российская армия продолжает демонстрировать уверенное продвижение на всех ключевых направлениях спецоперации, освобождая новые населенные пункты. Волонтер и военный эксперт Алексей Живов считает, что успехи на фронте обеспечиваются не только мужеством российских солдат, но и грамотным руководством со стороны командиров. В интервью изданию «Царьград» он выделил несколько генералов, которых, по его мнению, можно назвать будущими маршалами Победы.

Живов особо отметил генерала Андрея Мордвичёва, чье командование связано с крупными успехами на фронте. Среди его достижений — взятие Авдеевки, а также прорыв на стратегически важных направлениях, включая Покровск, Курахово и Селидово. По мнению эксперта, действия генерала на Южнодонецком направлении стали одним из самых заметных успехов российской армии со времён освобождения Бахмута.

Еще одним ярким командиром, по мнению Живова, является командующий Южной группировкой войск генерал Олег Теплинский. Эксперт отмечает, что о нем положительно отзываются не только сослуживцы, но и рядовые военнослужащие, которые высоко ценят его профессионализм и человеческие качества.

Особое место в списке генералов Победы занимает генерал Сергей Суровикин, получивший в армии прозвище «Армагеддон». Сейчас он выполняет задачи на африканском континенте, однако его вклад в спецоперацию, по мнению Живова, невозможно переоценить. Суровикин продемонстрировал выдающиеся способности в управлении крупными военными операциями и создании эффективных тактических решений.

Отдельно Живов упомянул генерала Тимура Иванова, который, несмотря на обвинения в мошеннических действиях, остается в числе достойных офицеров российской армии. Эксперт убежден, что Иванов стал жертвой политических обстоятельств, однако его профессионализм и преданность делу заслуживают уважения.

Живов подчеркивает, что успех спецоперации во многом зависит от слаженной работы военных командиров, их стратегического мышления и способности адаптироваться к сложным условиям боевых действий. Он уверен, что вклад этих генералов в развитие российской армии будет высоко оценен, а их имена войдут в историю как пример мужества и военного мастерства.