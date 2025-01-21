Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавний указ нового президента США Дональда Трампа, который официально закрепил признание только двух полов — мужского и женского. В своем Telegram-канале дипломат выразила резкую критику в адрес предыдущей политики США, направленной на продвижение идеологии гендерного многообразия.

Захарова подчеркнула, что многолетняя пропаганда со стороны США привела к трагическим последствиям для тысяч людей. «Что теперь делать тем, кому навязали идеологию ампутации здоровых органов и их замены на искусственные?» — задалась вопросом представитель МИД. Она назвала такие действия антинаучными и разрушительными, отметив, что подобные «нарративы» не только калечат тела, но и разрушают души.

Напомним, что Дональд Трамп, вступив в должность президента, сразу же подписал ряд указов, отменив решения своего предшественника Джо Байдена. Одним из ключевых нововведений стало официальное признание в США только двух полов, что вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

Захарова также акцентировала внимание на том, что США долгое время навязывали свою позицию на международных площадках, принуждая другие страны поддерживать подобные инициативы. По ее словам, это привело к глубоким социальным и личным трагедиям, которые теперь требуют переосмысления.