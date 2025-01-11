Дональд Трамп, избранный президент США, не перестает удивлять своими заявлениями. Недавно он высказался о Гренландии, самом большом острове в мире, который, по его мнению, должен стать частью Соединенных Штатов. Но что еще более интересно, Трамп не исключил возможности применения силы для достижения этой цели.

Эти слова вызвали нервозность в Москве, где Арктика считается зоной стратегического влияния и национальных интересов России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно заявил, что Россия будет защищать свои интересы в регионе. Однако, как отмечают британские журналисты, такая реакция может быть не только нервозностью, но и радостью, сообщает Sky News.

Дело в том, что если США действительно попытаются отобрать Гренландию у Дании, это может привести к расколу в НАТО. Альянс больше не будет единым целым, что на руку Кремлю. Кроме того, такая ситуация может помочь России легитимировать вхождение в ее состав новых территорий.

Таким образом, риторика Трампа может сыграть на руку Владимиру Путину. Однако, как отмечают эксперты, это не означает, что Россия не будет защищать свои интересы в Арктике. Регион имеет огромное экономическое и геополитическое значение для России, и любые попытки США заполучить больше арктических территорий будут рассматриваться как провокация.