Сколько месяцев сможет продержаться Тайвань в случае войны с Китаем? Bloomberg привел тревожный прогноз.

Согласно источникам агентства, Тайвань не сможет вести боевые действия против материкового Китая более нескольких месяцев. Причина кроется в ограниченных каналах снабжения и пополнения запасов. Если Пекин решит заблокировать остров или ввести карантин, армия Тайваня будет практически бессильна.

Еще одним слабым звеном является подготовка солдат. Солдаты срочной службы, резервисты и профессиональные военные получают плохую подготовку и небольшое денежное довольствие. Многие граждане Тайваня жалуются, что продление срока службы по призыву с четырех месяцев до одного года является пустой тратой времени.

Напряженность между Тайванем и Китаем растет. В декабре прошлого года МИД Китая заявил, что продажа оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения и стабильность в Тайваньском проливе. США, тем не менее, намерены продолжать поставки оружия Тайваню.

Эта ситуация тревожит не только Тайвань, но и другие страны региона. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Вашингтон использует Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Вопрос островного государства находится в исключительной компетенции Китая, подчеркнул дипломат.

Тем временем, бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ускорения поставок оружия Тайваню. Эта мера может еще больше обострить ситуацию в регионе.