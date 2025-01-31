Врач-сомнолог Павел Кудинов раскритиковал современный тренд улучшения качества сна, который получил название sleepmaxx. В интервью для «Звезды» специалист выразил сомнения по поводу ряда методов, предложенных сторонниками этого подхода, и рассказал о возможных рисках для здоровья.

Одной из популярных практик является употребление коктейлей с магнием перед сном. Сторонники метода уверены, что магний способствует улучшению сна, воздействуя на нервную систему. Однако, по словам Кудинова, магний, действительно, играет важную роль в передаче нервных импульсов, но не следует ожидать немедленного эффекта от случайного приема магния. Врач напомнил, что для достижения стойкого результата необходим курсовой прием, а сам по себе магний в небольших дозах, как, например, в минеральной воде, больше предназначен для других целей, в том числе для слабительного действия.

Еще одним спорным методом, который популяризируется среди сторонников sleepmaxx, является медитация для шишковидной железы. Эта железа отвечает за выработку мелатонина — гормона, который помогает организму засыпать. Сторонники медитации утверждают, что правильное дыхание может усиливать выработку этого гормона. Однако Кудинов отметил, что процесс синтеза мелатонина в организме гораздо сложнее, и просто дыхательные практики, по его мнению, вряд ли смогут кардинально повлиять на этот процесс.

Особое внимание врач уделил методу, который заключается в заклеивании рта тейпом для борьбы с храпом и улучшения работы сердца. По мнению Кудинова, этот метод не решает проблемы храпа, поскольку причиной этого могут быть не только открытые дыхательные пути, но и анатомические особенности, такие как увеличенные миндалины, полипы в носу или нарушения носового дыхания. В таких случаях заклеивание рта не окажет эффекта, и необходимо обратиться к специалисту, такому как отоларинголог или сомнолог, для выявления истинной причины храпа.

Что касается бессонницы, то Кудинов подчеркнул, что снотворные препараты являются крайним и временным решением проблемы, поскольку они вызывают привыкание и не решают корень проблемы. По словам врача, гораздо более эффективным методом является создание здоровых привычек, таких как физическая нагрузка в течение дня, прогулки перед сном, создание ритуалов отхода ко сну, комфортная температура и освещение в спальне, а также использование удобных матрасов и подушек.

Кудинов отметил, что главной причиной бессонницы является нарушение режима сна, и если этот режим не наладить, все остальные меры будут малоэффективными. Для улучшения качества сна, по его мнению, необходимо обратить внимание на регулярность и правильность сна, а не полагаться исключительно на «быстрые» методы вроде магниевых коктейлей или медитаций.